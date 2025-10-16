Ilaria Salis | Politica e capitalismo colpevoli della strage di Castel d' Azzano negano il diritto alla casa E il centrodestra insorge

Torna a far discutere Ilaria Salis. In un post su Facebook l'eurodeputata ha condiviso un evento in programma all'europarlamento sul tema del diritto alla casa. In un passaggio del suo messaggio Salis definisce la politica e il capitalismo corresponsabili di quanto è avvenuto a Castel d'Azzano. 🔗 Leggi su Today.it

Vergognose le parole di Ilaria #Salis. Ancora una volta dalla sinistra arriva odio verso le forze dell'ordine. #forzedellordine #sinistravergognosa #ElisabettaGardini #fratelliditalia #FDI #violenza #sinistra - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis farnetica sulla strage dei Carabinieri di Verona e arriva a giustificare l’uccisione di tre militari. Siamo oltre la follia. La sinistra la difenderà anche questa volta o avrà la decenza di prendere le distanze? - X Vai su X

Ilaria Salis: "Politica e capitalismo colpevoli della strage di Castel d'Azzano, negano diritto alla casa". E il centrodestra insorge - L'europarlamentare italiana ha condiviso un evento in programma per il 16 ottobre a Strasburgo. Lo riporta today.it

Ilaria Salis nella bufera per la frase sull'esplosione a Castel D'Azzano e i carabinieri morti, ira FdI-Lega - Le polemiche di Lega e Fratelli d'Italia dopo le frasi di Ilaria Salis sull'esplosione a Castel D'Azzano che ha provocato la morte di tre carabinieri ... virgilio.it scrive

Strage di Castel d'Azzano, Ilaria Salis giustifica i fratelli Ramponi: «Gesto colpa della disperazione, politica corresponsabile» - Ilaria Salis fa discutere per le sue dichiarazioni sulla strage di Castel d'Azzano, dove tre carabinieri in servizio hanno perso la vita durante uno sgombero, per un'esplosione ... msn.com scrive