Ilaria Salis | Politica e capitalismo colpevoli della strage di Castel d' Azzano negano il diritto alla casa E il centrodestra insorge

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a far discutere Ilaria Salis. In un post su Facebook l'eurodeputata ha condiviso un evento in programma all'europarlamento sul tema del diritto alla casa. In un passaggio del suo messaggio Salis definisce la politica e il capitalismo corresponsabili di quanto è avvenuto a Castel d'Azzano. 🔗 Leggi su Today.it

