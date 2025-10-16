Ilaria Salis | Politica e capitalismo colpevoli della strage di Castel d' Azzano | negano diritto alla casa E il centrodestra insorge

Torna a far discutere Ilaria Salis. In un post su Facebook l'eurodeputata ha condiviso un evento in programma all'europarlamento sul tema del diritto alla casa. In un passaggio del suo messaggio Salis definisce la politica e il capitalismo corresponsabili di quanto è avvenuto a Castel d'Azzano. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vergognose le parole di Ilaria #Salis. Ancora una volta dalla sinistra arriva odio verso le forze dell'ordine. #forzedellordine #sinistravergognosa #ElisabettaGardini #fratelliditalia #FDI #violenza #sinistra - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis farnetica sulla strage dei Carabinieri di Verona e arriva a giustificare l’uccisione di tre militari. Siamo oltre la follia. La sinistra la difenderà anche questa volta o avrà la decenza di prendere le distanze? - X Vai su X

Ilaria Salis: "Politica e capitalismo colpevoli della strage di Castel d'Azzano, negano diritto alla casa". E il centrodestra insorge - L'europarlamentare italiana ha condiviso un evento in programma per il 16 ottobre a Strasburgo. Segnala today.it

Ilaria Salis sui fratelli Ramponi e la strage di Castel D'Azzano: «Colpa anche del capitalismo che nega il diritto alla casa». Il centrodestra: «Difende chi ha fatto una ... - Polemiche per il post dell'europarlamentare di Avs sull'esplosione in cui sono morti tre carabinieri nel Veronese: «Il disagio va capito». Da msn.com

Strage di Castel d'Azzano, Ilaria Salis giustifica i fratelli Ramponi: «Gesto colpa della disperazione, politica corresponsabile» - Ilaria Salis fa discutere per le sue dichiarazioni sulla strage di Castel d'Azzano, dove tre carabinieri in servizio hanno perso la vita durante uno sgombero, per un'esplosione ... Come scrive msn.com