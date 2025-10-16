Ilaria Salis e i carabinieri morti si difende così | Se vi offendete nuovo disastro

La strategia di Ilaria Salis si conferma ancora una volta: lanciare il sasso, nascondere la mano e, una volta suscitato l'inevitabile vespaio di polemiche, accusare gli altri di non averla capita. Il vittimismo della militante antifascista ed europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra colpisce ancora, sui social. L'occasione sono le sue frasi sulla tragedia di Castel d'Azzano, nel Veronese. Martedì i tre fratelli Ramponi, agricoltori da tempo alle prese con gravissimi problemi economici, hanno innescato un devastante incendio mentre nel loro casale mentre erano in corso delle perqusizioni con decine di agenti delle forze dell'ordine impegnati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis e i carabinieri morti, si difende così: "Se vi offendete...", nuovo disastro

