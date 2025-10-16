Il week-end al cinema | dal nuovo Guadagnino a Per te
Il regista Luca Guadagnino torna nelle sale con “After The Hunt”, film presentato fuori concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La pellicola, che approda nelle sale giovedì 16 ottobre, nel cast annovera Julia Roberts, protagonista di un’interpretazione intensa. Al suo fianco, Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Michael Stuhlbarg. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Per Te”, diretto da Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo, Javier Francesco Leoni e Teresa Saponangelo. Completano il quadro dei nuovi arrivi l’horror “Black Phone 2”; “Squali”, diretto da Daniele Barbiero, con James Franco, Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame; “Eddington” e “Crossing Istanbul”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
