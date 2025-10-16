Il Volley Bergamo 1991 rimonta Busto Arsizio ma non basta | sconfitta ai vantaggi al tiebreak
Sfida infinita in un gioco di equilibri, quella andata in scena per il turno infrasettimanale in casa di Busto Arsizio. Il Volley Bergamo 1991 soffre, va sotto, recupera da 0-2 con caparbia, arriva ad un passo dalla vittoria, ma resta con un solo punto in mano al termine di un tie break sfuggito di un soffio. Si comincia piano, poi Busto scappa, Bergamo rincorre e si avvicina, Manfredini fa ace e si va a -1. Ma di nuovo le padrone di casa fanno uno strappo che non si riesce a ricucire e porta Busto sull’uno a zero. La ripresa però lascia senza fiato: Bergamo è avanti 5-1 quando Barbolini chiama il primo time out. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
