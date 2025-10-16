Il villaggio di Natale all' Agribrianza
In Brianza il Natale arriva prima. Precisamente sabato 18 ottobre, quando all'Agribrianza di Concorezzo apre il Christmas World. Uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini, per iniziare a tuffarsi nella magica aria di Natale, con quasi due mesi di anticipo.Un vero e proprio villaggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
