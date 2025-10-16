IL VIDEO | Rapina e traffico di droga | arresti e perquisizioni

Arresti e perquisizioni nell’ambito di una vasta operazione della squadra mobile di Chieti che ha interessato anche la provincia di Latina. Un’attività che ha portato anche a un ingente sequestro di stupefacenti e di armi oltre alla scoperta di un laboratorio per il confezionamento della cocaina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

