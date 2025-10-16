Il video dell'incredibile salvataggio di un cucciolo di delfino impigliato in una lenza

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cucciolo di delfino tursiope, intrappolato in una lenza al largo di Forster, in Australia, è stato salvato dal team della Sea World Foundation. Dopo il delicato intervento, il piccolo, ferito ma vivo, è tornato dalla madre. Il video del salvataggio ha raggiunto migliaia di persone, ma il problema delle catture accidentali è ancora troppo diffuso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

