Il video dell'incredibile salvataggio di un cucciolo di delfino impigliato in una lenza
Un cucciolo di delfino tursiope, intrappolato in una lenza al largo di Forster, in Australia, è stato salvato dal team della Sea World Foundation. Dopo il delicato intervento, il piccolo, ferito ma vivo, è tornato dalla madre. Il video del salvataggio ha raggiunto migliaia di persone, ma il problema delle catture accidentali è ancora troppo diffuso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
