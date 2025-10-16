Il video della canzone proibita da Putin è virale sui social artista di strada 18enne arrestata in Russia

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 18enne Diana Loginova, in arte Naoko, è stata arrestata in Russia per aver eseguito in strada canzoni di musicisti anti-Cremlino a San Pietroburgo, attirando una folla di passanti che hanno ballato e cantato con lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

video canzone proibita putinA San Pietroburgo la folla canta una canzone proibita contro Putin - Sta avendo un'eco sui social di tutto il mondo il ballo organizzato in piazza a San Pietroburgo per sfidare la censura; migliaia di persone martedì 14 ottobre all'imbrunire hanno cantato una canzone ... Scrive tg.la7.it

