Il video della canzone proibita da Putin è virale sui social artista di strada 18enne arrestata in Russia

La 18enne Diana Loginova, in arte Naoko, è stata arrestata in Russia per aver eseguito in strada canzoni di musicisti anti-Cremlino a San Pietroburgo, attirando una folla di passanti che hanno ballato e cantato con lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A San Pietroburgo la folla canta una canzone proibita contro Putin - Sta avendo un'eco sui social di tutto il mondo il ballo organizzato in piazza a San Pietroburgo per sfidare la censura; migliaia di persone martedì 14 ottobre all'imbrunire hanno cantato una canzone ...