Il vicino di casa di Pamela Genini | Ho visto Soncin accoltellarla sul terrazzo gli gridavo di lasciarla stare

La polizia ha raccolto le testimonianze dei vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne accoltellata a morte dal compagno Gianluca Soncin la sera del 14 ottobre. Uno di loro ha raccontato di aver visto il 52enne colpirla prima con schiaffi e poi "con un oggetto" sul terrazzo e di avergli gridato: "Smettila, lasciala stare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

