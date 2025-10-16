il vernacoliere sospende le pubblicazioni

Il giornale più irriverente d'Italia sta per chiudere dopo 65 anni. L'annuncio lo ha dato il suo fondatore e direttore, Mario Cardinali. Dopo il numero di novembre il Vernacoliere sospenderà le pubblicazioni in vista di una riorganizzazione della redazione. Per farlo sapere Cardinali lo ha scritto in un lungo post dal sapore amaro pubblicato su Facebook. Ha voluto salutare i collaboratori con un augurio di poter continuare l'avventura. "Nessuno è eterno - scrive - neanche Mario Cardinali - scrive il direttore -. Dopo sessantacinque anni di Vernacoliere, arrivato alla soglia dei novant'anni (ci manca ormai un mucchiettino di mesi, grinzosi anche quelli), si sente francamente un po' stanchino". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

