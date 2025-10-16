Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni
Il giornale più irriverente d'Italia sta per chiudere dopo 65 anni. L'annuncio lo ha dato il suo fondatore e direttore, Mario Cardinali. Dopo il numero di novembre il Vernacoliere sospenderà le pubblicazioni in vista di una riorganizzazione della redazione. Per farlo sapere Cardinali lo ha scritto in un lungo post dal sapore amaro pubblicato su Facebook. Ha voluto salutare i collaboratori con un augurio di poter continuare l'avventura. "Nessuno è eterno - scrive - neanche Mario Cardinali - scrive il direttore -. Dopo sessantacinque anni di Vernacoliere, arrivato alla soglia dei novant'anni (ci manca ormai un mucchiettino di mesi, grinzosi anche quelli), si sente francamente un po' stanchino". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Vernacoliere, la rivista più irriverente di Livorno e non solo, sospende le pubblicazioni dopo 65 anni - X Vai su X
++ Il Vernacoliere «sospende le pubblicazioni», il saluto di Mario Cardinali - facebook.com Vai su Facebook
Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni. Finisce (per ora) un’era. L’addio di Mario Cardinali - La lunga lettera dello storico direttore a collaboratori e lettori: “Dopo 65 anni sono un po’ stanchino. Secondo lanazione.it
Il Vernacoliere sospende pubblicazioni, a novembre ultima uscita - Lo storico mensile di satira Il Vernacoliere, e più precisamente Livornocronaca il Vernacoliere, dopo il numero di novembre sospenderà le pubblicazioni in vista di una riorganizzazione della redazione ... Lo riporta ansa.it
Il Vernacoliere chiude: la rivista della satira rossa sospende le pubblicazioni - Lo ha annunciato sui social il fondatore e direttore della storica rivista ... Come scrive iltempo.it