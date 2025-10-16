Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni | l’annuncio di Mario Cardinali

La storica rivista satirica di Livorno si ferma dopo oltre sessant'anni. Brutte notizie per gli appassionati de Il Vernacoliere, il celebre mensile di satira e umorismo fondato da Mario Cardinali nel 1961. Attraverso un comunicato ufficiale, lo stesso direttore ha annunciato la sospensione delle pubblicazioni dopo il numero di novembre, segnando la fine – almeno temporanea – di una delle esperienze editoriali più longeve e anticonformiste d'Italia. Nel suo messaggio, Cardinali si è rivolto con affetto ai collaboratori storici, augurandosi che si tratti di una pausa e non di un addio definitivo: "Dopo il numero di novembre il Vernacoliere sospende le pubblicazioni.

