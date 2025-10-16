Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni Il direttore dello storico mensile satirico Cardinali | Sono un po’ stanchino
Lo storico mensile satirico Il Vernacoliere sospenderà le pubblicazioni dopo l’uscita del numero di novembre. La pausa di riorganizzazione, “in attesa di tempi migliori”, è stata annunciata dal suo direttore e fondatore livornese Mario Cardinali, che sui social si è definito “un po’ stanchino” e ha rivolto ai collaboratori “un saluto che è insieme un augurio di poter continuare a vivere in libera dissacrante irriverenza”. Cardinali, ora 88enne, aveva fondato nel 1961 il periodico Livornocronaca, diventato poi Il Vernacoliere nel 1982. Nel 2020 aveva lanciato un appello per evitare di chiudere il suo giornale e 5mila nuovi abbonamenti avevano salvato le pubblicazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
