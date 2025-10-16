Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni | Il direttore Cardinali | In attesa di tempi migliori
Dopo il numero di novembre, lo storico mensile livornese attraverserà una "pausa di riorganizzazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il Vernacoliere, la rivista più irriverente di Livorno e non solo, sospende le pubblicazioni dopo 65 anni - X Vai su X
++ Il Vernacoliere «sospende le pubblicazioni», il saluto di Mario Cardinali - facebook.com Vai su Facebook
Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni. Il direttore dello storico mensile satirico Cardinali: “Sono un po’ stanchino” - Lo storico mensile satirico livornese sospende le pubblicazioni dopo il numero di novembre. Scrive ilfattoquotidiano.it
Il Vernacoliere chiude: la rivista della satira rossa sospende le pubblicazioni - Lo ha annunciato sui social il fondatore e direttore della storica rivista ... Secondo iltempo.it
Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni - Lo ha annunciato il direttore Mario Cardinali: "Quello di novembre sarà l'ultimo numero. ilgiornale.it scrive