Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni Finisce per ora un’era L’addio di Mario Cardinali

Livorno, 16 ottobre 2025 – Anche il Vernacoliere alza bandiera bianca. Almeno per ora. Con un annuncio arrivato dalla Mario Cardinali Editore, il direttore e fondatore dello storico giornale satirico livornese Mario Cardinali ha annunciato che dopo il numero di novembre saranno sospese le pubblicazioni. Per adesso si parla di una riorganizzazione, con l’augurio “di poter continuare a vivere in libera dissacrante irriverenza”. Quel che è certo è l’addio dello stesso Cardinali, deus ex machina di un mensile che ha letteralmente fatto la storia e che negli anni ha saputo varcare i confini della Toscana con le sue celebri locandine e quella satira pungente in dialetto labronico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

