Il Vernacoliere chiude | l’ultimo atto d’accusa del fondatore Mario Cardinali

LIVORNO – Dopo oltre sessant'anni di satira, una notizia che segna la fine di un'epoca: il Vernacoliere sospende le sue pubblicazioni. Lo storico mensile livornese, fondato e diretto da Mario Cardinali, si ferma dopo il numero di novembre. La scelta, annunciata con la tipica ironia del suo fondatore, è definita una "pausa di riorganizzazione". È anche un atto di onestà intellettuale di fronte al tempo che passa. Cardinali, che a breve compirà 89 anni, ha salutato i suoi collaboratori con un pizzico di malinconia. Li ha definiti "l'ultima truppa della resistenza satirica". Con la schiettezza che lo ha reso un'icona, ha ammesso: "Nessuno è eterno.