Il Vernacoliere chiude | la rivista della satira rossa sospende le pubblicazioni

Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni fino a data da destinarsi. Lo ha annunciato sui social il fondatore e direttore della storica rivista satirica, Mario Cardinali. Livornocronaca – il Vernacoliere è nato a Livorno nel 1961 e in Toscana le sue "civette", le locandine con i titoli in evidenza esposte nelle edicole, fanno parte del paesaggio. Satira di sinistra, caustica e pungente, che strappa sorrisi anche a chi la pensa diversamente. Sui social il comunicato della Mario Cardinali editore srl, in cui il fondatore annuncia "una pausa di riorganizzazione". "Dopo il numero di novembre Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni.

