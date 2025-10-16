Il Venezuela ha scalzato Gaza ora è la nuova ossessione militare di Trump

L'amministrazione americana ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete nel paese sudamericano, aprendo la strada a infiltrazioni, sabotaggi e supporto all'opposizione secondo il modello degli interventi americani del Novecento. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Il Venezuela ha scalzato Gaza, ora è la nuova ossessione militare di Trump

