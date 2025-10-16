Il Venezuela accusa gli Usa di preparare un cambio di regime

Il governo venezuelano ha annunciato che presenterà un reclamo formale alle Nazioni Unite contro gli Stati Uniti, chiedendo «misure urgenti per prevenire un’escalation militare nei Caraibi». La denuncia segue le rivelazioni del New York Times secondo cui l’amministrazione Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete in Venezuela, con l’obiettivo di indebolire o rovesciare il governo di Nicolás Maduro. Gli Stati Uniti hanno intensificato la loro presenza militare anche nei Caraibi. Secondo fonti statunitensi sentite dal Nyt, l’autorizzazione di Trump consentirebbe all’agenzia di intelligence di svolgere azioni coperte, anche letali, sul territorio venezuelano o nel contesto di operazioni militari più ampie nella regione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Venezuela accusa gli Usa di preparare un cambio di regime

