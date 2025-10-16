Il venerdì di Meet the Docs! è all' insegna della musica | dj set aperitivo radiofonico e documentari

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 ottobre all'Ex Atr risuonerà della musica di Meet the Docs!, il filo conduttore che accompagnerà il pubblico per tutta la serata, dalle 18 fino all'1, con un susseguirsi frenetico di documentari, aperitivi radiofonici e dj set. Ospite all’interno della rassegna, anche l’anteprima di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

