Il tumore ora l’addio Sport sotto shock la campionessa si ritira a soli 25 anni
La notizia ha scosso il mondo dello sport: una delle più grandi sportive dell'era moderna ha deciso di appendere la cuffia al chiodo a soli 25 anni. Un addio che suona come una campana a festa per la sua vita, ma come un suono malinconico per le corsie delle piscine di tutto il mondo. Questa atleta, simbolo di dominio e resilienza, lascia un vuoto incolmabile: quattro ori olimpici, otto medaglie totali ai Giochi e due record del mondo che portano la sua firma. La scelta è stata definita «molto difficile», ma maturata dalla consapevolezza che le priorità della vita sono cambiate. La sua è stata una carriera rapida e scintillante, iniziata con un sogno ispirato da una campionessa straniera e culminata con la conquista di ogni traguardo immaginabile.
