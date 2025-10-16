Il trucco che allunga la vita del motore | il gesto che quasi nessuno fa prima di accendere l’auto

A volte sono le piccole cose a fare la differenza e così accade spesso anche quando si parla di auto: una precauzione, in apparenza poco significante, è in grado di portare più benefici di quanto ci si possa immaginare in una delle fasi più delicate in assoluto, quella dell'avvio del motore. Per allungare la vita del propulsore è sufficiente compiere un gesto semplicissimo, magari non istintivo se non se ne conosce la motivazione, ma di certo efficace: quando si mette in moto l'auto, in particolar modo dopo ore che il mezzo è fermo, è consigliabile schiacciare il pedale della frizione prima ancora di girare la chiave e quindi di avviare il motore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

