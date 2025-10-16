il tribunale israeliano prolunga la detenzione del dottor abu safiya medico palestinese simbolo di gaza

Resta in carcere il dottor Hussam Abu Safiya, pediatra e direttore dell’ospedale Kamel Adwan di Gaza, arrestato dall’esercito israeliano nel dicembre del 2024. Nei giorni scorsi, sulla stampa internazionale erano circolate notizie sul suo possibile rilascio e sembrava che il suo nome potesse essere tra quello delle centinaia di palestinesi detenuti senza accuse e rimandati a Gaza nell’ambito dello scambio con gli ostaggi liberati da Hamas. Così non è stato. La sua famiglia e l’organizzazione Physicians for Human Rights Israel hanno comunicato che il tribunale israeliano ha prolungato la sua detenzione, “nonostante la fine della guerra e la promessa del suo rilascio “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

