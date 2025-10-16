Il Tre annuncia il nuovo disco | ‘Anima nera’ esce il 7 novembre
Milano, 16 ottobre 2025 – Il Tre sta tornando. Il 7 novembre uscirà su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico per Warner Music Italy ‘Anima nera’, il nuovo album del rapper e cantautore romano. Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, è uno dei rapper con il maggior numero di sfaccettature nel panorama musicale italiano. Basti pensare che anche nel nuovo disco ‘Anima nera’ i temi al centro del suo racconto sono la dipendenza affettiva, la paura, il tradimento, la solitudine, ma anche il coraggio di inseguire il proprio sogno. Temi importanti, che hanno un peso specifico notevole. Il 12 settembre è uscito ‘Paura di me’, il singolo che di fatto anticipa il nuovo disco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
