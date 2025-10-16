Il Tre annuncia il suo nuovo album Anima Nera, ecco i temi trattati, il progetto anticipa il tour nei club a fine anno. Il Tre annuncia il suo nuovo album Anima Nera, in uscita il 7 novembre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico per Warner Music Italy. Questo terzo lavoro in studio si preannuncia come il progetto più personale e riflessivo dell’artista romano, un viaggio introspettivo in cui Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, si mette completamente a nudo affrontando le proprie paure, le ombre e le contraddizioni che lo abitano. Anima Nera è il suo lavoro più personale e maturo, che segna un’evoluzione sonora e narrativa in cui la scrittura si fa più cantautorale e melodica, pur mantenendo radici salde nel rap, genere che da sempre contraddistingue la sua musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Il Tre annuncia il nuovo album Anima nera, sarà un viaggio introspettivo