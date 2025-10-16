Il tonfo del vino italiano negli Stati Uniti | -28% a luglio e agosto Ora tutte le associazioni chiedono aiuto al Governo
Il bimestre luglio-agosto, analizzato dall'Osservatorio Uiv, mostra gli effetti negativi dei dazi e nuovi cali in doppia cifra si attendono per settembre. Da Coldiretti a Cia l'appello è a trattare con Trump. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
