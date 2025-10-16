Il Times ci incorona Città toscana senza folla per assaporare l’autenticità

Vedere Lucca sulle principali testate e tv di tutto il mondo ormai non fa più notizia, ma, certo, leggere che la città viene incoronata come la più attraente della Toscana sulle colonne del prestigioso quotidiano inglese The Times fa comunque effetto. L’autorevole giornale di Londra fondato nel 1785 ha riservato un lungo e dettagliato articolo a Lucca nell’edizione cartacea di domenica scorsa, ma il suo contenuto è ora disponibile anche sul sito on line. "La vacanza in città in Toscana non è più a Firenze e Pisa, ma a Lucca – scrive la testata inglese in un articolo a firma Mike MacEacheran – la sua storia medievale, la buona cucina, il suo culto per per l’opera la rendono una occasione per un meraviglioso fine settimana e una alternativa alle città italiane favorite". 🔗 Leggi su Lanazione.it

