Negli ultimi anni l’Italia sta assistendo a un cambiamento drammatico: nella lotta per la casa, sempre più persone la perdono. Tra il 2021 e il 2024 si contano circa 40 mila nuove convalide di sfratto ogni anno. Un numero che non è calato nonostante le promesse dei vari governi che si sono susseguiti. Emergenza sfratti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Il tetto che crolla tra sfratti record e povertà sempre maggiore