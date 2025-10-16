Il tetto che crolla tra sfratti record e povertà sempre maggiore
Negli ultimi anni l’Italia sta assistendo a un cambiamento drammatico: nella lotta per la casa, sempre più persone la perdono. Tra il 2021 e il 2024 si contano circa 40 mila nuove convalide di sfratto ogni anno. Un numero che non è calato nonostante le promesse dei vari governi che si sono susseguiti. Emergenza sfratti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
, . Alla Maddalena il tetto di una palazzina si sbriciola sulle stanze all'ultimo piano, per fortuna vuote. I dettagli qui https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2025/10/crolla-il-tetto-di-una-palazzin - facebook.com Vai su Facebook
Crolla il tetto a Regina Coeli, centinaia di detenuti sfollati - X Vai su X
Crolla il tetto: evacuato l’edificio - Paura e soprattutto grossi disagi ieri pomeriggio per i residenti di un condominio in via Decio Raggi 187, in zona centro studi, a causa del crollo parziale del tetto della stessa palazzina. Da ilrestodelcarlino.it