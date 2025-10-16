Pistoia, 16 ottobre 2025 – Non solo quattro consiglieri (con un condizionale d’obbligo per Tomasi, bene ricordarlo): dalle ultime Regionali, la provincia di Pistoia sta per portare a casa addirittura un nuovo deputato. Si tratta di Irene Gori, capogruppo quarratina di Fratelli d’Italia, partito dove milita dalla prima ora, finalmente pronta per sbarcare a Roma. Finalmente perché la sua elezione, che dovrebbe diventare realtà con l’addio al Parlamento della pratese Chiara La Porta (che entrerà in consiglio regionale), è in bilico da ben tre anni. Alle politiche del 2022, infatti, la geometra classe 1980 era candidata al quarto posto del listino meloniano nel collegio proporzionale Camera 1, forte degli ottimi risultati ottenuti alle Regionali del 2020 (oltre duemila preferenze per lei). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tempo è galantuomo, La Porta va in Regione e Gori in Parlamento con 3 anni di ritardo