Il Teatro Regio di Parma selezionato all' ADI Design Index 2025
È grande la soddisfazione di poter annunciare che il progetto del nuovo sistema di identità visiva del Teatro Regio di Parma è entrato nella selezione ADI Design Index 2025 dell’Associazione per il Disegno Industriale, che raccoglie in Italia il meglio del design italiano.L’annuncio è stato dato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
Il gruppo dell'UTEA ha assistito ieri al Teatro Regio di Torino al primo spettacolo in abbonamento 2025 2026 : "Francesca da Rimini" di Riccardo Zandonai. Grazie per le fotografie a Marilena Fissore - facebook.com Vai su Facebook
Torino, Teatro Regio: inaugurazione della Stagione d'Opera e di Balletto 2025/26 il 10 ottobre con "Francesca da Rimini", recite fino al 23 - X Vai su X
Teatro Regio, il progetto del nuovo sistema d'identità visiva selezionato all'ADI Design index 2025 - Il progetto del nuovo sistema di identità visiva del Teatro Regio è entrato nella selezione ADI Design Index 2025 dell’Associazione per il Disegno Industriale, che raccoglie in Italia il meglio del de ... Segnala gazzettadiparma.it
Concerto di Gala all'Accademia Verdiana: giovani talenti al Teatro Regio di Parma - Concerto di Gala dell'Accademia Verdiana al Teatro Regio di Parma: brani di Verdi e altri compositori, con allievi e ospiti illustri. Secondo mentelocale.it
Parma: al teatro Regio celebrata la "squadra delle leggende" - Al Teatro Regio di Parma l'evento "Parma Calcio Legacy" ha permesso la presentazione di Parma Calcio Legends, la squadra che riunisce le glorie gialloblù. Come scrive ansa.it