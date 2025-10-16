Il Teatro Regio di Parma selezionato all' ADI Design Index 2025

16 ott 2025

È grande la soddisfazione di poter annunciare che il progetto del nuovo sistema di identità visiva del Teatro Regio di Parma è entrato nella selezione ADI Design Index 2025 dell’Associazione per il Disegno Industriale, che raccoglie in Italia il meglio del design italiano.L’annuncio è stato dato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

