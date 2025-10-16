Il Taranto si impone al Fanuzzi | Brindisi eliminato dalla Coppa squadra contestata

BRINDISI - Il Brindisi Fc saluta la Coppa Italia di Eccellenza. I biancazzurri vengono superati per 1-0 dal Taranto (0-0 all'andata, disputata l'11 settembre), nella gara di ritorno del primo turno. La gara andata in scena al Fanuzzi, davanti a circa 500 spettatori, era in programma per lo scorso. 🔗 Leggi su Today.it

