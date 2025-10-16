Con Diego Costa in campo non si può mai stare tranquilli e a farne le spese questa volta è stata l'ex giocatrice del Chelsea Gemma Davison, caduta rovinosamente a terra dopo una spinta poderosa dello spagnolo. Tutto questo è accaduto durante l'allenamento in preparazione alla sfida tra leggende dei Blues e del Liverpool. Tra i giocatori presenti in campo c'era anche John Terry, che ha commentato così l'episodio: "Questo è Diego, semplicemente non gliene frega un c***o”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il solito Diego Costa: rincorre una giocatrice in allenamento e...