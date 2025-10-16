Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà domani, venerdì 17 ottobre alle ore 10:30, presso la Camera di Commercio di Salerno in Via Roma 29, la Cerimonia di Premiazione della II edizione degli “ASI Salerno Awards”, l’iniziativa promossa dal Consorzio dedicata alla valorizzazione del sistema produttivo della provincia, tra continuità dei settori tradizionali, primato agroindustriale e nuove tecnologie. L’evento metterà al centro le imprese del territorio e il loro contributo allo sviluppo economico locale. Alle ore 11:00 sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, e del Presidente del Consorzio ASI Salerno, Antonio Visconti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il sistema produttivo salernitano protagonista agli ASI Salerno Awards II edizione