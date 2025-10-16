Il sistema produttivo salernitano protagonista agli ASI Salerno Awards II edizione
Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà domani, venerdì 17 ottobre alle ore 10:30, presso la Camera di Commercio di Salerno in Via Roma 29, la Cerimonia di Premiazione della II edizione degli “ASI Salerno Awards”, l’iniziativa promossa dal Consorzio dedicata alla valorizzazione del sistema produttivo della provincia, tra continuità dei settori tradizionali, primato agroindustriale e nuove tecnologie. L’evento metterà al centro le imprese del territorio e il loro contributo allo sviluppo economico locale. Alle ore 11:00 sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, e del Presidente del Consorzio ASI Salerno, Antonio Visconti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il sistema produttivo sta evidenziando che in Italia al sistema formativo che i giovani laureati non hanno le competenze giuste, sanno fare cioé cose diverse da quelle che servirebbero alla produzione di beni e servizi - facebook.com Vai su Facebook
Presentati al #MIMIT 7 #francobolli dedicati alle #imprese del #MadeinItaly: Leone La Ferla Borlenghi Impianti Alluminio Agnelli Thun Spadafora Dulcop Pennelli Cinghiale Urso “Un riconoscimento alle eccellenze del nostro sistema produttivo” ht - X Vai su X
Il sistema produttivo salernitano protagonista agli ASI Salerno Awards II edizione - Le imprese che trainano lo sviluppo economico tra innovazione, sostenibilità e identità ... Da sciscianonotizie.it
Salerno, investimenti strategici e sviluppo sostenibile: 100 milioni di euro per le Pmi - Risulta, dunque, fondamentale e strategico accompagnarle in percorsi di sviluppo sostenibile, trasformazione digitale ... Lo riporta ilmattino.it