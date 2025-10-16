Il sindaco Sadegholvaad incontra il nuovo comandante della direzione Marittima Maurizio Tattoli

Riminitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto nella residenza comunale Maurizio Tattoli, dallo scorso 19 settembre nuovo comandante della direzione Marittima dell’Emilia Romagna, accompagnato dal capitano di fregata Ottavio Cilio, comandante della Capitaneria di porto di Rimini. Un primo incontro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

