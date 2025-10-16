Il sindaco di Modigliana a Salotto blu | I lavori di ricostruzione? Non sono soddisfatto siamo stati lasciati soli

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modigliana e' stato uno dei centri abitati più colpiti dalla devastante alluvione del 2023, i danni si sono estesi a gran parte del vasto territorio comunale. Jader Dardi, primo cittadino, ha fatto il punto della situazione conversando con Mario Russomanno per la trasmissione televisiva Salotto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

