Il sindaco di Modigliana a Salotto blu | I lavori di ricostruzione? Non sono soddisfatto siamo stati lasciati soli
Modigliana e' stato uno dei centri abitati più colpiti dalla devastante alluvione del 2023, i danni si sono estesi a gran parte del vasto territorio comunale. Jader Dardi, primo cittadino, ha fatto il punto della situazione conversando con Mario Russomanno per la trasmissione televisiva Salotto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ieri pomeriggio si è tenuta l' assemblea pubblica molto partecipata promossa dalla lista Viviamo Modigliana di cui è stato ospite l' assessore regionale Davide Baruffi. L' incontro a cui sono intervenuti i sindaci di Modigliana e Tredozio ha visto confrontarsi sui s - facebook.com Vai su Facebook
A Modigliana alunni tutti in aula Il sindaco: "Attendiamo personale" - Da Jader Dardi, sindaco di Modigliana, giunge un po’ di chiarezza sulle nuove procedure di accesso alle scuole per alunni e personale. Secondo ilrestodelcarlino.it