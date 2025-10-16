Il Signore degli Anelli | il cast originale annuncia un grande evento per il 25° anniversario

Il 25° anniversario de Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’anello si avvicina e, per festeggiarlo, il cast originale si riunirà per un grande evento. La compagnia dell’anello, uscito nel 2001, ha presentato Elijah Wood nei panni di Frodo, Sean Astin in quelli di Sam, Billy Boyd in quelli di Pippin e Dominic Monaghan in quelli di Merry: quattro Hobbit che lasciano la Contea per intraprendere un’avventura indimenticabile. Ora, FAN EXPO HQ ha annunciato ufficialmente An Evening With the Hobbits: In Celebration of 25 Years, un tour nordamericano in 11 città che vedrà protagonisti le star de Il Signore degli Anelli Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd e Dominic Monaghan nel 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

