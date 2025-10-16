Il ’Savoia’ ha aperto le porte | tre secoli di storia raccontati ai cittadini
Una storia lunga 333 anni raccontata durante una passeggiata. Le porte del Reggimento Savoia Cavalleria si sono aperte ai cittadini in occasione delle Giornate Fai d’Autunno e tante sono state le persone che hanno voluto visitare una caserma che al suo interno custodisce un patrimonio storico e di tradizioni militari di grande rilievo. Il ’Savoia’, arrivato a Grosseto da Merano nel 1995, dall’anno successivo ha preso parte alle più importanti missioni all’estero in cui l’Esercito Italiano è stato impiegato, in Kosovo, Albania, Iraq, ha partecipato alla Battaglia di Nassiryah, Libano, Afghanistan, Libia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
