Una storia lunga 333 anni raccontata durante una passeggiata. Le porte del Reggimento Savoia Cavalleria si sono aperte ai cittadini in occasione delle Giornate Fai d’Autunno e tante sono state le persone che hanno voluto visitare una caserma che al suo interno custodisce un patrimonio storico e di tradizioni militari di grande rilievo. Il ’Savoia’, arrivato a Grosseto da Merano nel 1995, dall’anno successivo ha preso parte alle più importanti missioni all’estero in cui l’Esercito Italiano è stato impiegato, in Kosovo, Albania, Iraq, ha partecipato alla Battaglia di Nassiryah, Libano, Afghanistan, Libia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’Savoia’ ha aperto le porte: tre secoli di storia raccontati ai cittadini