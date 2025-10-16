Il Sahara tunisino e Audi SQ6 Sportback e-tron diario di un viaggio tra le dune – FOTO

Si parte da Houmt Souk, sull'isola di Djerba. Le Audi SQ6 Sportback e-tron sono pronte a lasciare l'asfalto per l'ignoto. Cinquecento chilometri, due giorni, una destinazione: l'oasi di Ksar Ghilane, nel cuore del deserto tunisino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Sahara tunisino e Audi SQ6 Sportback e-tron, diario di un viaggio tra le dune – FOTO

