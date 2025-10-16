Il ruolo del terzo settore nell’integrazione dei servizi un seminario promosso da Caritas Toscana

Arezzo, 16 ottobre 2025 – Dalle reti informali alle alleanze strutturate: il terzo settore come interlocutore dei servizi sociali. Questo il tema al centro del seminario in programma nel Palazzo Vescovile di Arezzo giovedì 23 ottobre dalle 9 alle 13. L’iniziativa promossa da Caritas Toscana è la terza tappa di un percorso itinerante dedicato a costruire uno spazio pubblico di dialogo professionale tra Regione Toscana, il coordinamento delle Caritas della Toscana (TosCaritas), Caritas diocesane, ANCI, Comuni, Asl, Prefetture e altri attori territoriali pubblici e privati. Negli ultimi anni infatti il bisogno di aiuto ha cambiato volto, linguaggio e soglie di accesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ruolo del terzo settore nell’integrazione dei servizi, un seminario promosso da Caritas Toscana

