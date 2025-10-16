Il Rotary Club Ulisse 2101 Golfo di Napoli sorrisi e magia per i piccoli degenti e i bimbi ucraini

Di particolare significato la conviviale organizzata dal  Rotary Club Ulisse 2101 Golfo di Napoli, presieduto dal  professor Luigi Carrino, ospitata al Circolo RYCC Savoia, guidato dal presidente  Fabrizio Cattaneo della Volta. “Un incontro – si legge in una nota – all’insegna dei valori rotariani di servizio, solidarietà e amicizia, che ha visto la partecipazione di autorevoli ospiti e la convinta adesione dei soci presenti”. Nel corso della serata sono stati presentati due progetti, entrambi espressione concreta dello spirito di servizio che anima l’azione rotariana sul territorio. Il primo, dal titolo  “Un sorriso di pace”, è stato illustrato da Luigi Carrino alla presenza del  presidente di Unicef Italia, Nicola Graziano, e del  Console Generale dell’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

