Il Rotary Club Ulisse 2101 Golfo di Napoli sorrisi e magia per i piccoli degenti e i bimbi ucraini

Di particolare significato la conviviale organizzata dal Rotary Club Ulisse 2101 Golfo di Napoli, presieduto dal professor Luigi Carrino, ospitata al Circolo RYCC Savoia, guidato dal presidente Fabrizio Cattaneo della Volta. “Un incontro – si legge in una nota – all’insegna dei valori rotariani di servizio, solidarietà e amicizia, che ha visto la partecipazione di autorevoli ospiti e la convinta adesione dei soci presenti”. Nel corso della serata sono stati presentati due progetti, entrambi espressione concreta dello spirito di servizio che anima l’azione rotariana sul territorio. Il primo, dal titolo “Un sorriso di pace”, è stato illustrato da Luigi Carrino alla presenza del presidente di Unicef Italia, Nicola Graziano, e del Console Generale dell’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

