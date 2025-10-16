Il robot per asportare il polmone con due adenocarcinomi | Un intervento poco frequente perché gravato da elevate complicanze

Torinotoday.it | 16 ott 2025

Grazie all’applicazione combinata della robotica e di un trattamento farmacologico mirato e personalizzato, all’ospedale Mauriziano di Torino è stato eseguito con successo un intervento di chirurgia toracica. A una donna di 70 anni, che in precedenza era stata sottoposta a trattamento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

