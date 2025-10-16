Il robot per asportare il polmone con due adenocarcinomi | Un intervento poco frequente perché gravato da elevate complicanze
Grazie all’applicazione combinata della robotica e di un trattamento farmacologico mirato e personalizzato, all’ospedale Mauriziano di Torino è stato eseguito con successo un intervento di chirurgia toracica. A una donna di 70 anni, che in precedenza era stata sottoposta a trattamento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Inaugurato questa mattina, con il taglio del nastro alla presenza dell’Assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, il sistema robotizzato per la chirurgia video laparoscopica dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Il Robot è stato installato lo scorso agosto i - facebook.com Vai su Facebook
Intervento record al Mauriziano: asportato con il robot un polmone con due tumori - Sandri: “Un grande lavoro d’équipe, la tecnologia al servizio della cura” ... Da giornalelavoce.it