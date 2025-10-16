Il Ritorno delle Faux Pellicce | Eleganza Cruelty Free
Dimenticate le polemiche degli anni passati: le pellicce sintetiche sono tornate alla ribalta. Dall’armadio alle passerelle dei grandi brand, le faux pellicce si confermano come simbolo di lusso responsabile. Morbide, calde e versatili, queste alternative cruelty-free permettono di esprimere stile e personalità senza compromettere i valori etici. Il glamour delle Faux Pellicce. Le Faux Pellicce non sono più un sostituto delle vere pellicce: sono diventate un’icona fashion a sè stante. Designer come Stella McCartney, Gucci e Prada hanno reinterpretato il classico capo in chiave moderna, giocando con colori fluo, texture innovative e tagli audaci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
