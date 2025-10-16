Il respiro dell’arco | l’arte delle arcate in JSBach
Domenica 19 ottobre alle ore 16, nel Salone di Casa Boggian a Verona, il celebre violinista barocco Anton Steck terrà un concerto ed una conferenza dal titolo “Il respiro dell’arco: l’arte delle arcate in J.S.Bach”, dedicata alla prassi esecutiva del grande compositore tedesco, con particolare. 🔗 Leggi su Veronasera.it
