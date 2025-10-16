Il regolamento di Sanremo 2026
© US Rai La 76esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026, seguirà la scia della precedente. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha deciso infatti di confermare in toto il regolamento del 2025 Sanremo 2026: le conferme del regolamento. Per l’edizione 2026, che avrà lo slogan “Tutti, ma davvero tutti, cantano Sanremo!”, Conti non ha apportato alcuna modifica al meccanismo della gara, che possiamo riassumere nei seguenti punti: 26 BigCampioni in gara (e non più 29);. 4 Nuove Proposte, proprio come lo scorso anno;. proprio come nel 2025, le votazioni della serata delle cover non influiranno sulla classifica finale;. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sanremo 2026, il regolamento e le novità di quest'anno: le restrizioni per gli artisti e la durata dei brani - X Vai su X
Dal 24 al 28 febbraio torna il Festival più amato d’Italia. Con la pubblicazione del regolamento ufficiale, ecco i punti chiave dell’edizione numero 76. Regolamento Sanremo 2026: cosa prevede - 26 Big in gara (ma il numero potrebbe aumentare, come già acc - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, svelato il nuovo regolamento: Carlo Conti atteso stasera al Tg1 - 00 al Tg1 il regolamento di Sanremo 2026: ecco tutte le novità. Come scrive donnaglamour.it
Sanremo 2026: 26 big in gara e quattro nuove proposte - (LaPresse) Il Regolamento della 76ª edizione del Festival di Sanremo è online. Scrive ilmattino.it
Sanremo 2026, il regolamento: 26 Big in gara e 4 Nuove Proposte - La 76ª edizione della kermesse andrà in onda dal 24 al 28 febbraio con la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti. Scrive tg24.sky.it