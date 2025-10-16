il regolamento di sanremo 2026

© US Rai La 76esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026, seguirà la scia della precedente. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha deciso infatti di confermare in toto il regolamento del 2025 Sanremo 2026: le conferme del regolamento. Per l’edizione 2026, che avrà lo slogan “Tutti, ma davvero tutti, cantano Sanremo!”, Conti non ha apportato alcuna modifica al meccanismo della gara, che possiamo riassumere nei seguenti punti: 26 BigCampioni in gara (e non più 29);. 4 Nuove Proposte, proprio come lo scorso anno;. proprio come nel 2025, le votazioni della serata delle cover non influiranno sulla classifica finale;. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

