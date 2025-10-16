Il regolamento di Sanremo 2026 è arrivato ecco quello che cambia anzi quello che non cambia in pratica

La nuova edizione della kermesse diretta e condotta da Carlo Conti ricalcherà per filo e per segno quella del 2025. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Il regolamento di Sanremo 2026 è arrivato, ecco quello che cambia (anzi quello che non cambia, in pratica)

Altre letture consigliate

Festival di Sanremo 2026, in gara 26 Big e 4 tra Nuove Proposte #sanremo2026 #regolamento #16ottobre - X Vai su X

È online il regolamento di #Sanremo2026 bit.ly/RegolamentoSanremo2026 Dal 24 al 28 febbraio su Rai1, RaiRadio2 e RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook

Festival di Sanremo 2026: ventisei Big in gara e quattro tra Nuove Proposte. Ecco il regolamento - Roma – Ventisei i Big in gara a Sanremo 2026 e, nella categoria Nuove Proposte, 2 gli artisti provenienti da Area Sanremo, che si aggiungeranno ai 2 selezionati durante la finale di Sanremo Giovani de ... Da ilsecoloxix.it

Sanremo 2026, svelato il nuovo regolamento. La scelta (giustissima) di Carlo Conti: cosa cambia - Tre giurie, 26 Big e serata delle cover e duetti al venerdì: svelata la formula della 76esima edizione del Festival della canzone italiana: tutti i dettagli ... Lo riporta libero.it

Festival di Sanremo 2026: brani più brevi e duetti. Tutto quello che c'è da sapere sulla prossima edizione - Brani più brevi e duetti: sono queste le prime due novità annunciate. Si legge su rtl.it