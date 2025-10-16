Il 2025 ha portato con sé una delle novità più attese, e come sempre quelle più temute, nel mondo dell’animazione: il reboot delle Winx. E forse non ne avevamo realmente bisogno. La serie, che ha segnato un’epoca nei primi anni 2000, è tornata sotto una nuova veste, ma la sua accoglienza non è stata delle più calde. Tra le aspettative di un pubblico, che oltre a essere affezionato era anche speranzoso di ritrovare il proprio passato modernizzato, e l’ambizione di rinnovarsi per le nuove generazioni, il risultato ha suscitato non poche polemiche, soprattutto riguardo alla differente animazione e alle modifiche nella trama e nei personaggi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il Reboot delle Winx: ce n’era veramente bisogno?