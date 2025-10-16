Il re del gelato americano e la scultura contro Trump | la democrazia si scioglie come il ghiaccio – Il video

La ben nota cupola bianca e striata del Campidoglio americano è sullo sfondo. Proprio nel National Mall, il parco che per molti è simbolo della libertà, è stata montata una nuova scultura. « Democracy », si legge. Le lettere sono fredde e trasparenti, di ghiaccio. Di lì a due ore dell’opera d’arte non rimane più nulla, fusa dal sole di un ottobre ancora caldo. Un gesto di protesta plateale contro una democrazia che per molti americani sembra affievolirsi di giorno in giorno. Chi c’è dietro la scultura. Più che una semplice scultura, quella di Nora Ligorano e Marshall Reese era un’opera d’arte e di contestazione. 🔗 Leggi su Open.online