"È un criminale, ha commesso un omicidio premeditato. Bisogna battersi perché queste cose non succedano più". Francesco, imprenditore quarantenne della Bergamasca, è ancora sotto choc. È stato l'ultimo a sentire l'ex fidanzata Pamela Genini, prima che Gianluca Soncin la massacrasse a coltellate. La telefonata interrotta dall'irruzione dell'assassino: "Aiuto, aiuto, aiuto". Poi il messaggio della donna per chiedergli di allertare il 112: "Teso, ho paura, hanno fatto doppione chiavi mie, è entrato, non so che fare, chiama la polizia". Sarà lui, nella notte, a mettere in fila con gli agenti delle Volanti tutti gli episodi di violenza subìti dalla ventinovenne nei 18 mesi precedenti, mai denunciati.

Il racconto dell'amico: "Lui la riempiva di botte. Minacce anche alla madre"