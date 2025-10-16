C ’è un momento dell’anno in cui il tempo sembra rallentare, i colori si fanno più intensi e le storie tornano a vivere tra affreschi, giardini e saloni d’epoca. È la Giornata delle Ville Venete, che il 18 e 19 ottobre prossimi trasformerà il Veneto e il Friuli Venezia Giulia in un palcoscenico diffuso di bellezza, cultura e incanto autunnale. Non si tratta solo di un evento o di un modo diverso per trascorrere il weekend. La Giornata è un invito vero e proprio a rallentare, a guardare, a sentire. Pompei: un nuovo tesoro riemerso nell’affascinante Villa dei Misteri X Leggi anche › Giornate d’autunno e Tre giorni per il giardino: è ricco l’ottobre del FAI Giornata delle Ville Venete, un weekend tra sogno e memoria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il prossimo weekend, oltre 100 dimore storiche tra Veneto e Friuli Venezia Giulia aprono le porte al pubblico con visite guidate, degustazioni, laboratori e percorsi tematici per un fine settimana tra cultura, paesaggio e sapori d’autunno