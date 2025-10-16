Il prossimo weekend oltre 100 dimore storiche tra Veneto e Friuli Venezia Giulia aprono le porte al pubblico con visite guidate degustazioni laboratori e percorsi tematici per un fine settimana tra cultura paesaggio e sapori d’autunno
C ’è un momento dell’anno in cui il tempo sembra rallentare, i colori si fanno più intensi e le storie tornano a vivere tra affreschi, giardini e saloni d’epoca. È la Giornata delle Ville Venete, che il 18 e 19 ottobre prossimi trasformerà il Veneto e il Friuli Venezia Giulia in un palcoscenico diffuso di bellezza, cultura e incanto autunnale. Non si tratta solo di un evento o di un modo diverso per trascorrere il weekend. La Giornata è un invito vero e proprio a rallentare, a guardare, a sentire. Pompei: un nuovo tesoro riemerso nell’affascinante Villa dei Misteri X Leggi anche › Giornate d’autunno e Tre giorni per il giardino: è ricco l’ottobre del FAI Giornata delle Ville Venete, un weekend tra sogno e memoria. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
In attesa del prossimo mercatino ( questo weekend al @parcocommercialeprato) vi ricordiamo che le aperture in showroom ripartiranno dalla prossima settimana: MERCOLEDÌ 22/10 orario 10-13 e 15-19 SABATO 25/10 orario 15-19 LUNEDÌ 27/10 or - facebook.com Vai su Facebook
Meteo Weekend: svolta nella Previsioni, intensa fase perturbata tra Sabato e Domenica. Previsioni - Il fine settimana si aprirà, a dire il vero,all'insegna di una sostanziale stabilità atmosferica su buona parte dell'Italia, con sole e temperature ancora più che gradevoli. Secondo ilmeteo.it
Oltre 20 mila persone alla 38^ edizione di Lugo Vintage Festival. Il 30 novembre un’edizione straordinaria con 100 espositori foto - Oltre 20 mila persone hanno affollato le piazze del centro di Lugo per la 38^ edizione di Lugo Vintage Festival: un risultato di grande successo che gli ... Da ravennanotizie.it
Cagliari, oltre 100 pasti dalle crociere alle mense dei poveri - Cento chili di alimenti per 105 pasti completi: andranno alla Mensa del Viandante gestita dalla Conferenza di San Lorenzo e alla Congregazione ... ansa.it scrive