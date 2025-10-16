Il prossimo show dedicato a Batman della DC cambierà per sempre la terrificante galleria dei cattivi

Batman ha affrontato molte minacce nel corso degli anni, ma Bat-Fam sta per offrire una visione molto diversa di uno dei cattivi più terrificanti della Rogues Gallery. La serie Prime Video è il sequel del film del 2023, Merry Little Batman, in cui Damian Wayne decide di seguire le orme del padre e diventare “Little Batman” per proteggere Gotham City dal Joker la vigilia di Natale, mentre il Cavaliere Oscuro è in missione con la Justice League. Bat-Fam si concentrerà su Bruce e Damian Wayne, oltre che sull’amato maggiordomofigura paterna di Bruce, Alfred, mentre accolgono alcuni nuovi residenti a Wayne Manor. 🔗 Leggi su Cinefilos.it